Tunisia: Renard detta le condizioni per rimanere

28/06/2026 | 13:09:56

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Hervé Renard ha speso solamente 180′ nei Mondiale e con la Tunisia, ma la sua avventura con la Nazionale africana potrebbe non essere ancora terminata. Secondo il media tunisino Radio Mosaique FM, il CT che ancora non si è espresso sulla volontà di rimanere, avrebbe però dettato delle condizioni specifiche per intavolare la trattativa: bisogno di tempo, comunicando ai tifosi che la rifondazione del calcio tunisino avrebbe bisogno di anni e valutare completamente e accuratamente la partecipazione alla prossima Coppa D’Africa. Dopo questo si dovrà parlare dello stipendio dell’allenatore, che potrebbe essere una cifra record per la Federazione.

Foto: Sito Federcalcio francese