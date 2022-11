Tunisia, non basta l’impresa (1-0 sulla Francia, al 98′ annullato gol a Griezmann). Agli ottavi ci va l’Australia (1-0 sulla Danimarca)

Terminate le partite del girone D di questo Mondiale. L’Australia passa per 1-0 sulla Danimarca strappando il pass per gli ottavi qualificandosi per seconda. La Francia, già qualificata perde contro una grintosa Tunisia, grazie al gol di Khazri. Annullato in modo dubbio la rete di Griezmann all’ultimo secondo.

La Francia cade in malo modo contro la Tunisia, Deschamps mette in campo tutte le riserve e non riuscendo ad essere mai pericolosi veramente. In vantaggio passa la Tunisia con Kazhri. Incredibile conduzione dell’attaccante del Montpellier, che quasi indisturbato riesce ad entrare in area di rigore, freddo sotto porta non sbaglia e supera Mandanda. Il 10 tunisino obbligato al cambio subito dopo il gol. Sopresa invece nella sfida tra Australia e Danimarca. Gli australiani passano in vantaggio al 60′ minuto. In contropiede Mcgree serve centralmente Leckie. L’attaccante punta Maehle ed incrocia di sinistro sul secondo palo trafiggendo Schmeichel. La Danimarca esce così in modo clamoroso prima del previsto. La Francia macchia il suo percorso perdendo una partita che sulla carta avrebbero dovuto dominare. Annulato il gol di Griezmann all’ultimo secondo dopo che l’arbitro aveva fischiato la fine della partita. Inutili le proteste della Francia e di Deschamps.

Foto: Logo Qatar 2022