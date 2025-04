Tudor: “Yildiz serio e concentrato. Gatti assenza pesante, ma non piangiamo”

Igor Tudor ha parlato in conferenza prepartita Roma-Juventus dei suoi giocatori.

Su Yildiz: “L’ho visto in 5/6 allenamenti. Per essere un campione ci vuole la costanza nelle prestazioni e questo si ottiene con la continuità. Si ottiene con la mentalità, è il cervello che decide. Vedo un giovane serio e concentrato sul calcio. Invito tutti a essere costanti nella crescita, nel lavoro, a non accontentarsi. Questa è la chiave dei campioni: essere sempre uguali in ogni allenamento.

Su Adzic: “Ha fatto qualche allenamento con noi e mi è piaciuto. Kolo Muani-Vlahovic? Vedremo”.

Su McKennie: “Sappiamo che è un Jolly. Questo a volte può essere un problema, ma qua è un vantaggio perchè sa fare tutto bene. Lui è un centrocampista, ma adesso è un momento così con Cambiaso fuori. È un giocatore forte e vedremo come utilizzarlo”.

Sull’assenza di Gatti: “È molto pesante, però non piangiamo. Ci sono altri che prenderanno il suo posto”.

Su Conceicao: “È un giocatore intelligente. Giocare in mezzo è più difficile rispetto alla fascia. È un giocatore molto interessante che mi piace anche come mentalità, è uno tosto. Si deve un po’ ambientare lì e deve crescere,. È bello allenare giocatori come lui”.

Foto: sito Juventus