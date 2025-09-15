Tudor: “Yildiz non va a dormire pensando a Del Piero. Titolare domani? Vedremo”

15/09/2025 | 16:41:22

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa anche toccando il tema Yildiz: “Paragone tra Yildiz e Del Piero? I paragoni li fate voi e lui non va a dormire pensando a Del Piero. Abbiamo parlato tanto di lui e dobbiamo lasciarlo vivere la sua vita senza parlare di altro. Deve continuare così. Titolare? Vediamo. Non penso mai dove può arrivare questa squadra. Noi dobbiamo fare una bella gara contro il Borussia Dortmund. Dobbiamo andare forte e vedere dove possiamo fare male a loro. Questa è una competizione con squadre di livello e con partite difficili. Cambiaso? Sta bene, sta bene, si è allenato, non vede l’ora di iniziare. Ieri ha fatto un bell’allenamento. È un giocatore importante per noi, ci è mancato. Ci è mancato perché è un giocatore che alza la qualità e alza il livello. Lui e Conceicao uguale. Sono due giocatori che ci sono mancati anche contro l’Inter e che alzano abbastanza il nostro livello”.

FOTO: Sito Juventus