Tudor: “Yildiz? Non è una scelta tecnica. Abbiamo dato tutto, in dieci volevano il cambio”

02/07/2025 | 00:05:22

Il mister della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid nella sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “Sensazione brutta perché si è perso, c’è un po’ di rammarico ma anche contentezza per quello che hanno dato i ragazzi. Si è dato tutto, alla fine 10 volevano il cambio”.