Tudor: “Yildiz non deve porsi limiti. Vlahovic oggi è entrato bene”

22/06/2025 | 20:50:52

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Casablanca.

Queste le sue parole: “Era una partita diversa, per ritmo e orario. Siamo andati in gol subito, poi nel calcio bisogna comunque stare attenti in ogni situazione, a prescindere dai risultati”.

Yildiz migliore in campo: dove può arrivare? “Deciderà lui dove potrà arrivare. Ha mezzi importanti a disposizione, ha corsa e idee, oltre ad una mentalità da grande. Poi, è un ragazzo d’oro”.

Vlahovic può far parte della nuova Juve? “Oggi è entrato con la testa giusta, ha difeso e ha fatto valere il fisico”.

Foto: sito Juventus