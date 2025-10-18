Tudor: “Yildiz gioca sempre dietro la punta. Zhegrova domani non ci sarà”

18/10/2025 | 14:55:07

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Como.

Queste le sue parole: “Hai pensato alla difesa a 4? “Faccio 3-4-3 da 4/5 anni. Però si possono fare anche altre cose e ci sono delle problematiche come le assenze di Bremer e Cabal. Sono tutte opzioni aperte”.

Yildiz può riposare? No, in questo momento non riesco a ruotarlo. Un cambio modulo? Lui gioca sempre dietro la punta”.

Conceicao e Zhegrova possono giocare a tutta fascia? “Difficile. Zhegrova impossibile. Cisco forse si, ma Edon non sarà della partita perchè ha un problema al pube e anca”.

Come sta Miretti? “Penso lunedì in gruppo”.

Foto: X Juventus