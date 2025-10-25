Tudor: “Yildiz è il nostro giocatore più importante, a volte dovrebbe riposare. Kelly e Kalulu? Giocano sempre per le loro prestazioni”

25/10/2025 | 14:51:31

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: “I nuovi acquisti? Non ci sono problemi e niente di particolare. I giocatori hanno le loro qualità e poi l’allenatore sceglie in base anche alla partita. Poi qualcuno ha bisogno di adattarsi, ma loro si allenano e danno sempre il meglio. Yildiz come Del Piero? I paragoni sono delicati perchè il calcio è diverso. Del Piero ha fatto la storia, Kenan è il più importante e gioca sempre. Per questo motivo non è facile, poi le altre squadre cercano di limitarlo e giocando sempre ha bisogno di adattarsi un po’. A volte ha bisogno di riposare ed ha un po’ male al ginocchio, ma fa parte del percorso. Kelly e Kalulu mai sostituiti? Un allenatore guarda le prestazioni, se due giocatori fanno bene giocano”.

FOTO X Juventus