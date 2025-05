Tudor: “Vlahovic sta bene, Gatti in panchina. Il mio futuro? Ora non dobbiamo pensarci”

09/05/2025 | 13:59:39

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio: “Gli infortunati?Dusan ha fatto tutta la settimana con noi, sta bene. Altri no, a parte Gatti che ha fatto una parte piccola di un allenamento e a questo punto lo portiamo in panchina e vediamo. Futuro? È una domanda sul futuro e non voglio rispondere. Noi dobbiamo concentrarci sul presente e non pensare al futuro. Poi vedremo”. Su Douglas Luiz: “Ho parlato 2/3 volte su di lui e non voglio ripetermi. È un giocatore forte, gli voglio bene e spero possa dare tanto fino alla fine”.

FOTO: Sito Juventus