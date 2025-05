Tudor: “Vlahovic non ci sarà con il Bologna, out anche Koopmeiners”

03/05/2025 | 14:10:29

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato nella conferenza stampa pre Bologna, facendo il punto sugli assenti. Non sarà della partita Dusan Vlahovic: “Degli assenti non c’è nessuno, c’è fuori Kenan per quello che sappiamo, c’è Koopmeiners che è ancora fuori, c’è Bremer, Gatti, Cabal. Poi c’è anche Dusan che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Gli altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una bella gara. Una gara importante e tutti lo sappiamo”. Gruppo più compatto visti i vari acciaccati? “Spero di si. Oggi ho fatto un discorso che va in questa direzione. I giocatori devono andarsi a prendere il loro destino”.

FOTO: sito Juventus