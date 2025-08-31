Tudor: “Vlahovic aveva tanta voglia, ora vediamo cosa succede sul mercato. Zhegrova? Stiamo provando a rinforzarci”

31/08/2025 | 21:16:12

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato a DAZN dopo la vittoria con il Genoa: “Vlahovic ha avuto fame e voglia, come l’hanno avuta tutti. I cinque cambi sono entrati alla grande. Dusan sta bene e io sono contento. L’allenatore vuole sempre giocatori forti, poi il mercato lo fa il direttore. E’ l’ultimo giorno, vediamo che succede. La sensazione era quella di avere di fronte una squadra vera. Dal primo momento sapevamo cosa volevamo. Qua non è facile venire e avere tante occasioni. Vittoria meritatissima, la squadra è stata tosta e concentrata, mi è piaciuta tanto. L’allenatore vuole sempre giocatori forti, poi il mercato lo fa il direttore. E’ l’ultimo giorno, vediamo che succede. Zhegrova? C’è ancora un giorno di mercato, il direttore sta provando a rinforzare la squadra. Se arriva qualcuno io sarò felice lo stesso. Alleno la Juve. Juve-Inter da scudetto? Macché Scudetto, siamo solo alla terza partita”.

Foto: X Juventus