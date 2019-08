Tudor: “Vittoria meritata, bravi tutti. Il Milan farà una grande stagione. Su Pezzella e De Paul…”

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo il successo contro il Milan per 1-0 ai microfoni di Sky Sport: “Faccio complimenti ai ragazzi perché è una vittoria meritata, quando c’era da soffrire si è sofferto e quando c’era da attaccare abbiamo attaccato. Sono contento, era importante partire bene, una bella vittoria in casa contro una squadra così, non si poteva chiedere di meglio. Adesso giriamo pagina e pensiamo al Parma. Pezzella in campo e De Paul fuori? Scelte tecniche e nient’altro, sono entrati tre giocatori forti, faccio i complimenti a tutti. Non faccio distinzioni, sono stati tutti bravi. È importante questa mentalità, c’è sempre la qualità davanti per fare qualcosa. Era importante non concedere gol. Il Milan farà una grande stagione, ha un allenatore molto forte, anche le persone che gli stanno dietro, Maldini e Boban sono capaci. Con un nuovo allenatore possono esserci delle difficoltà all’inizio, ma sono convinto che il Milan sarà protagonista quest’anno”.