Tudor verso il Bologna: “Douglas Luiz può giocare, Yildiz verrà in tribuna. Partita che vale tanto”

03/05/2025 | 14:21:36

Nella conferenza stampa pre Bologna-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato anche di altri temi, come il ritorno di Douglas Luiz: “È in crescita e può eventualmente giocare. Compleanno Yildiz? Domani non festeggia nessuno, sarà con noi in tribuna. Bologna? Il risultato di domani può decidere tanto per la classifica di Serie A. Io non vedo l’ora che inizi la partita. Io vorrei giocare tutti i giorni, perché si battaglia, si vive, si dimostra e si soffre. La partita deve essere un evento e non vedo l’ora che inizino” le parole in conferenza stampa dell’allenatore Igor Tudor.

FOTO: Instagram Douglas Luiz