Tudor: “Veiga, McKennie e Koopmeiners in gruppo. La Juve ha un potenziale più grande di quanto mostrato”

24/05/2025 | 13:56:52

Il tecnico della Juventus Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, partendo dai complimenti al Napoli: “In un campionato vince sempre chi merita. Renato e McKennie hanno avuto problemi, ma oggi si sono allenati con noi, anche Koopmeiners. Poi Gatti la situazione è sempre la stessa. I numeri e i calcoli non fanno parte del mio modo di pensare. Io mi concentro solo sul campo. Il potenziale della Juve è più grande di quello che possiamo vedere ora. La squadra mi lascia fiducioso per domani, vuole prendersi quello che è suo”.

Foto: sito Juventus