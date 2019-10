Il retroscena: Tudor, una notte difficile. La decisione entro pranzo

Igor Tudor confermato fino a domenica? Possibile, ma non certo scontato. E’ stata una notte difficile, di profonde riflessioni, in casa Udinese: il tracollo contro la Roma ha lasciato il segno, 11 gol incassati nelle ultime due partite sono un fardello pesantissimo. E domenica bisogna fare visita al Genoa rigenerato da Thiago Motta, le premesse non sono buonissime. Ecco perché l’Udinese vuole pensarci fino all’ora di pranzo, Tudor resta a forte rischio. Il club potrebbe momentaneamente decidere di affidare la squadra a Luca Gotti, ex collaboratore di Sarri al Chelsea. E comunque Tudor barcolla, forse avrà un’ultima chance, ma non è scontato.

foto: Twitter Udinese