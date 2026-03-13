Tudor: “Ultima spiaggia? Siamo tutti delusi, ma dobbiamo scegliere se piangere o combattere”

13/03/2026 | 16:52:11

Il tecnico del Tottenham, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier contro il Liverpool.

Queste le sue parole: “Non dobbiamo comportarci come vittime. Ultima spiaggia contro il Liverpool? Tutti stanno lottando, tutti sono delusi, ma la responsabilità è nostra, dobbiamo cambiare ciò che possiamo”.

Il tecnico ha anche chiarito la situazione dei portieri: “Guglielmo Vicario giocherà contro il Liverpool. Antonin Kinsky ha avuto la possibilità di giocare, ma ora ritorna Vicario”.

Infine, Tudor ha sottolineato la filosofia che vuole trasmettere: “Puoi piangere o combattere. Puoi essere vittima o dire: ‘Posso cambiare qualcosa’. Questo è il messaggio che voglio trasmettere ai giocatori. I momenti difficili non durano per sempre. Questa è un’opportunità per alzarsi e dimostrare coraggio”.

Foto: sito Tottenham