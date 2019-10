Come vi avevamo preannunciato in mattinata, la posizione di Igor Tudor si era aggravata dopo le riflessioni della notte, al punto da far entrare l’Udinese nell’ordine di idee di sollevare il tecnico croato dall’incarico. Le cose stanno andando proprio in questa direzione, la fiducia è al capolinea, le ultime due rovinose sconfitte hanno fatto sì che il club friulano pensasse al cambio.

Foto: Udinese Twitter