Tudor su Cambiaso: “Può fare anche la mezz’ala. Ha un cervello diverso, da Real Madrid o Manchester City”

26/09/2025 | 15:46:10

Igor Tudor, allenatore della Juventus, a margine della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, si è soffermato sull’importanza di Andrea Cambiaso: “La mezzala la può fare. Ha un cervello diverso, nel senso buono, che vede da terzino o da quinto quelli che sono i suoi ruoli, vede le cose anche nel modo di un centrocampista. Lui ogni tanto va in mezzo, sente le sue posizioni. Tante volte io gli lascio un po’ questa libertà di adattarsi tra di loro, è il modo migliore anche per le loro caratteristiche e qualità. È un giocatore di primissimo livello, deve avere più costanza nelle prestazioni, questa sì è una cosa su cui deve lavorare e su cui deve crescere. Dipende sempre da lui, lui potenzialmente è uno dei giocatori da migliori club al mondo. Io ci credo veramente, però deve decidere lui e se lui decide veramente può giocare sia nel Real Madrid, sia nel Manchester City, sia nel Liverpool che sono squadre top mondiali. Però lui deve dire: ‘io lo faccio perché tutte le domeniche sarò migliore’. Se lui dice così, in poco tempo va a giocare in quella squadra là”.

Foto: sito Juventus