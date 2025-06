Tudor: “Sono felice del rinnovo, ora guardiamo avanti. Vlahovic e Rugani? Ho parlato con tutti”

15/06/2025 | 16:21:09

Sempre ai microfoni di DAZN il tecnico della Juventus Igor Tudor si è espresso sulla notizia del rinnovo e sul confronto avuto con la squadra: “Se ho parlato con Vlahovic e Rugani? Ho parlato con tutti quanti, tutti stanno bene, tutti sono vogliosi e motivati. C’è una bella atmosfera, abbiamo finito al meglio in campionato e c’è una bella atmosfera. Rinnovo? Sono felice, abbiamo fatto questa cosa insieme e guardiamo in avanti. Ecco che si gioca subito e ci orientiamo subito a fare le cose per bene”.

Foto: sito Juventus