Tudor: “Solo il Verona in campo, il loro portiere ha salvato il risultato”

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così dopo il pari a reti bianche contro il Cagliari:

La reazione è stata quella che si attendeva dopo la Samp?

“Penso che il risultato non sia giusto: c’è stata solo una squadra in campo. Il loro portiere ha deciso la partita. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi: la Serie A è difficile, queste partite si possono anche perdere, invece abbiamo sempre avuto la struttura di squadra giusta, siamo stati sempre attenti. Il Cagliari ha tre o quattro giocatori molto importanti, e noi su questo aspetto abbiamo lavorato molto bene. C’era voglia di vincere, abbiamo creato abbastanza ma il loro portiere ha fatto bene. Ci è mancata un po’ di lucidità avendo giocato dopo tre giorni, ma lo vedo come un punto guadagnato”.

Un giudizio sulla sua squadra?

“La squadra è fatta bene, è giusta. La Serie A è difficile, e bisogna guadagnare ogni punto. Si è visto in passato e sarà sempre così”.

Perché Ilic e non Tameze? Nel primo tempo avete sofferto in costruzione.

“Volevo avere due play perché mi aspettavo una partita così. Tameze ha avuto i crampi a Genova, ha giocato tanto, dopo tre giorni era giusto che facessi questa scelta. Nel primo tempo abbiamo percepito la stanchezza di giocare ogni tre giorni, dopo il nostro giro palla si abbassavano e c’erano pochi spazi. C’è mancata lucidità fisica e anche mentale. Nel secondo tempo il dominio è stato totale: di solito quando crei così tanto porti a casa i tre punti, ma non è successo”.

Foto: Twitter Verona