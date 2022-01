Tudor: “Simeone l’ho visto in crescita. Mercato? Qualcosa si farà”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: “Nell’arco dell’anno ci sono sempre momenti buoni e momenti meno buoni: un allenatore deve sempre mantenere il suo credo. Ora siamo in un momento positivo, sono sicuro che avendo giocatori intelligenti possiamo capire che bisogna sempre puntare a tutto. La Serie A è un campionato difficile, se non vai e ti abbassi ti puniscono. Il Bologna è una squadra seria, con giocatori importanti e un allenatore esperto. È sempre stato difficile da affrontarli e mi aspetto sia così anche domani. A Reggio Emilia mi è piaciuto Simeone, è sempre stato coinvolto nelle azioni da gol. Con la sua generosità ti dà sempre qualcosa. L’ho visto in crescita: meno pensa che deve fare gol, meglio è. La chiave è quella. Sono convinto che farà una bella gara. Mercato? Qualcosa si farà. Noi siamo già contenti così, ma siccome abbiamo lasciato andare Magnani e Cetin e si è fatto male Dawidowicz è giusto intervenire là. Durante la sosta potremo lavorare e provare a crescere”.

FOTO: Twitter Verona