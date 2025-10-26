Tudor: “Siamo tutti responsabili di questo momento. Il mio futuro? Non mi interessa”

26/10/2025 | 23:30:29

Igor Tudor ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio, commentando la crisi dei bianconeri: “Tutti sono responsabili, perchè è sempre così, è così, si prova a fare meglio, bisogna stare uniti, è un momento così, si gioca subito tra due giorni, credo che con una vittoria si possa ripartire. Sicuramente ci manca qualcosa da tutti i punti di vista, perchè per fare gol bisogna andare con quattro attaccanti, invece dietro quando difendi si dovrebbero avere dieci centrocampisti, questo è un po’ il problema. Se fa sempre uno sbaglio qualcuno e davanti non fai gol, è un problema. Però non bisogna fare drammi. Il mio futuro in questo momento non mi interessa”.

foto sito Juve