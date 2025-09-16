Tudor si gode David: in Champions ha già segnato 12 gol in 22 partite

16/09/2025 | 13:00:43

Igor Tudor prepara l’arma David per la Champions League. Il tecnico bianconero a poche ore dal debutto in Champions si gode le statistiche dell’attaccante canadese, che sono di quelle da sfregarsi le mani. In totale in Champions l’attaccante ha realizzato dodici gol in ventidue partite. Sono 23 reti in 57 gare sommando tutte le competizioni europee, statistiche che fanno sicuramente ben sperare in vista del cammino in Champions League dei bianconeri, chiamati a dare un segnale anche in Europa dopo il grande avvio di campionato.

Foto: insta david