Tudor: “Servirà una gara perfetta. Thuram e Bremer? Dovrebbero farcela per il Milan”

30/09/2025 | 19:29:23

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara conto il Villarreal.

Queste le sue parole: “Non so come sarà e cosa servirà, ma sicuramente dovremo fare un match di grande livello perché giochiamo contro una squadra di grande livello. Noi stiamo bene, loro hanno qualità ovunque, ma vogliamo fare una bella gara”.

Vi aspettate un’aggressione immediata? “Bisogna stare attenti sempre. Mi aspetto la loro qualità, su qualcosa sono più forti, su altre cose un po’ meno e quelle bisogna sfruttarle”.

Hanno un infiltrato come Veiga che gli dirà qualcosa in più. “Renato è là, sta facendo bene e sono contento per lui. È un ragazzo che ha fatto bene, ci ha dato una mano a fine

Thuram e Bremer sono rimasti a Torino precauzionalmente? “Lo stop non è precauzionale, non ce la facevano… Però da come sembra dovrebbero farcela per il Milan”.

Ci dobbiamo aspettare un altro cambio davanti?

“I cambiamenti ci saranno tutto l’anno perché giocheranno tutti e tre, dipenderà dalle caratteristiche dell’avversario, da chi gioca intorno… Da tante cose”.

Cosa manca per giocare 90 minuti come i primi 45 contro l’Atalanta?

“Non si potrà mai fare, nessuna squadra al mondo lo fa, è impossibile giocare allo stesso livello. Ci sta perdere qualche pallone, abbiamo i nostri punti di debolezza, non siamo perfetti, abbiamo una bella rosa di qualità, ma non che può dominare contro l’Atalanta per 90 minuti e vincere 2 o 3 a 0”.

Foto: sito Juventus