Tudor: “Rocchi? Non devo rispondere a nulla. Vlahovic? Sono molto contento, ho tre attaccanti forti”

26/09/2025 | 14:43:50

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 18:00 tra Juventus e Atalanta. Ecco le sue parole:

“Rocchi ha detto che avevo ragione ma ho sbagliato i toni? Non devo rispondere a nulla. Mi hanno comunicato questa cosa e si va avanti. Non ho altro da aggiungere. Le condizioni di Conceição e Zhegrova? Francisco ha avuto qualche problemino fisico e qualche acciacco, vedremo domani come starà. Zhegrova invece sta lavorando”.

Sul diverso rendimento di Vlahović partendo dalla panchina rispetto a quando è titolare:

“Non saprei rispondere sul suo impatto da titolare o da subentrato. Sono molto contento della sua media realizzativa, ho tre attaccanti forti. Le scelte si fanno anche in base all’avversario, e un paio di loro sono nuovi. Ci sarà spazio per tutti: l’importante è sbagliare il meno possibile. E potrebbero anche giocare insieme”.

Foto: X Juventus