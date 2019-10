Tudor, ritiro con l’Udinese da separato in casa. La situazione

La fiducia non c’è, il sostituto neanche. E così Igor Tudor per ora è andato in ritiro con l’Udinese per preparare la prossima e delicata partita in casa del Genoa. Ma, ribadiamo il concetto, l’allenatore non gode più della fiducia della proprietà e va avanti più per forza di inerzia che per effettiva convinzione da parte del club di dargli l’ultima chance. Evidentemente l’Udinese non intende ancora dare la responsabilità totale a Luca Gotti e, in assenza di un sostituto convincente, porta Tudor in ritiro.

Foto: Twitter ufficiale Udinese