Tudor ricorda: “Alla Lazio fatto un grande lavoro. La Juve andrà in Champions”

09/05/2025 | 15:39:44

Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Lazio-Juventus, Igor Tudor è tornato a parlare della sua avventura romana della passata stagione: “Non ho mai parlato dopo la mia avventura alla Lazio. Lo scorso anno abbiamo fatto un grande lavoro e siamo andati in Europa League. Poi ho preso una decisione in serenità e voglio bene a tutti”. Sulla qualificazione in Champions: “Io sono convinto, ma sono convinti tutti. Tutte le squadre pensano di essere forti. Poi c’è il campo. A volte le parole sono fumo. Bisogna prepararsi bene, sta lì che si crea la convinzione”.

FOTO: Instagram Lazio