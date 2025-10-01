Tudor: “Rammarico enorme, troppa frenesia e passaggi sbagliati”

01/10/2025 | 23:52:17

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo il 2-2 contro il Villarreal.

Queste le sue parole: “Dispiace, fa parte del gioco. Non si può perdere negli ultimi secondi una partita con un calcio d’angolo così. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti”.

Cosa ha detto nell’intervallo? “Cosa si può fare, di essere positivi. E’ entrato Chico e ha fatto la differenza. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, con anche qualche errore che ci sta. Peccato, perché erano gli ultimi secondi”.

Negli ultimi metri, molte decisioni sbagliate. “Sono d’accordo. Abbiamo lavorato e preparato al meglio, ma ci sono state poi delle difficoltà. Troppa frenesia e troppo nervosismo: troppo passaggi semplici sbagliati”.

Troppi gol subiti? “I tre difensori stanno facendo meglio di tutti, ci manca di rubare le seconde palle. I tre dietro tengono la baracca per tutta la partita”.

Gran gol di Gatti: “Gran bel gol, ha fatto una bella gara”.

Come stanno i ragazzi? “Quando prendi gol all’ultimo minuto, c’è sempre rammarico. Si lavora sempre e si tira avanti. La squadra c’è, sarebbe bello fare 90 minuti di grande livello ma non è facile perché anche noi abbiamo i nostri punti deboli”.

