Tudor: “Ragazzi intelligenti a capire dove migliorare. Ecco cosa ci siamo detti nell’intervallo”

Igor Tudor, allenatore del Verona vittorioso per 4-1 contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole:

“Nell’intervallo abbiamo detto di non farci scappare questa vittoria come accaduto contro il Milan. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati intelligenti, hanno capito dove migliorare. Noi giochiamo sempre allo stesso modo, indipendentemente dal risultato. Pian piano cresce la convinzione nei nostri mezzi, quando c’è l’occasione è giusto chiudere la partita. Simeone ha fatto una grande partita, era tempo che non vedevo una gara così di grande intensità e pressione. I ragazzi lavorano, sudano e mettono in campo grande qualità”.

