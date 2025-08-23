Tudor: “Perse le speranze per Kolo Muani? Mercato difficile. Contento della squadra”

23/08/2025 | 16:20:35

Igor Tudor ha analizzato anche il mercato in casa bianconera, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma: “Io sono contento della squadra. Poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. Il club conosce il mio pensiero anche se è un mercato complicato. Io sono contento della squadra. Poi vediamo che succede in questa settimana”.

Come è migliorata la Juve? Ti stupiresti di più con la permanenza di Vlahovic o il non arrivo di Kolo Muani? “Io ho fiducia nella società. Io spero che la Juve sia migliorata in tutto. Io giudico la Juve con i miei assistenti e cerchiamo di migliorare. La squadra è un organismo vivo che non è mai uguale. Non esiste una percentuale. Bisogna sempre essere sempre attenti”.

