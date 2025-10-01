Tudor: “Perin titolare? Era programmato stasera, poi tornerà Di Gregorio. David? Puntiamo molto su di lui”

01/10/2025 | 20:22:01

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha pagato a Prime Video prima della gara contro il Villareal.

Queste le sue parole: “Mi aspetto una partita difficile, sarà tosta, in uno stadio di livello in cui ci sarà da sudare e fare le cose per bene, in tutti i sensi. Ho scelto dei giocatori che stanno bene, Perin è un portiere di valore e avevamo già programmato che avrebbe giocato questa sera. Poi tornerà Di Gregorio”.

Come sta David? “L’ho visto molto bene, è concentrato e ha questa qualità di stare sempre sul pezzo. Sono sicuro che oggi farà bene”.

Foto: sito Juventus