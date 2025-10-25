Tudor: “Paura dell’esonero? Da zero a dieci è zero. Vedo la squadra motivata”

25/10/2025 | 14:39:02

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: “Vedo la squadra motivata, con la voglia di fare bene domani conoscendo la qualità dell’avversario. Ci siamo preparati oggi e ieri, due allenamenti. Il tempo che è stato e domani vogliamo andare a fare una bella gara. Le analisi si fanno dopo nel calcio, si gioca ogni tre giorni e si cerca di fare sempre il meglio. Io la paura dell’esonero da zero a dieci ce l’ho a zero, mi godo la situazione, sono lucido, affronto anche le difficoltà”.

foto sito Juventus