Tudor: “Patric? E’ uno dei capitani di questa Lazio”

L’allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato così in conferenza stampa dopo il match vinto all’Olimpico contro l’Empoli: “È stata fatta una grandissima gara in una bella giornata di festeggiamento, è stato emozionante il prepartita. Poi abbiamo finito la giornata con una bella vittoria contro una squadra sempre insidiosa, ben organizzata da Nicola. Non è facile, i ragazzi sono stati molto bravi perché si giocava alle 12.30 in un campo secco, uno pensa che è scontato vincere contro l’Empoli ma non lo è. I ragazzi sono stati bravi, ci hanno messo orgoglio e sacrificio, hanno sofferto quando c’era da soffrire e questa bella vittoria ci avvicina al traguardo dell’Europa. Mi ha emozionato vedere le persone in campo, le bandiere e l’energia della gente che era allo stadio. I ragazzi hanno sentito questa energia, è stata una cosa troppo bella e mi sono emozionato con loro. In questo finale di stagione cambiano le cose, tra la tensione per i punti e il caldo che non aiuta. Oggi i ragazzi hanno dato tutto dal primo all’ultimo secondo, ho visto le motivazioni giuste. Si può sempre discutere di qualità, individualità e caratteristiche, ma oggi parlerei soprattutto dell’atteggiamento e dei valori che sono usciti oggi in una giornata così calda con 30 gradi. Loro hanno dato tutto e per questo abbiamo vinto. Cosa manca a Patric per diventare il capitano? Patric è uno dei capitani, ufficialmente o meno. Ha personalità e carisma per essere uno dei leader della squadra”.

Foto: tudor lazio instagram lazio