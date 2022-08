Tudor parla ancora di Sanchez: “Un campione, non è qui al Marsiglia per divertirsi”

Igor Tudor continua a spendere parole di forte stima nei confronti di Alexis Sanchez, arrivano al Marsiglia lo scorso 9 agosto. In conferenza stampa ha parlato dell’ex calciatore dell’Inter: “È un campione. Ci dà tanto in termini di voglia, intelligenza e professionalità. Non è qui per divertirsi, è una persona seria. È un esempio per tutti: influenza tutta la squadra in modo positivo”.

Foto: Instagram Sanchez