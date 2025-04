Tudor: “Ottimo primo tempo, poi la sofferenza mi è piaciuta tanto”﻿

Igor Tudor ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria della Juventus sul Monza. “Abbiamo fatto un ottimo primo, ci stava anche un altro gol, l’episodio di Yildiz ha cambiato la gara. Il secondo tempo è stato una battaglia, la sofferenza mi è piaciuta tanto. Una vittoria che in questo modo non mi dispiace, fa crescere i ragazzi. Alla squadra cerco sempre aggressività, stiamo lavorando dal primo giorno, è in tasse.lo che va toccato sempre. La prestazione di Parma? Si lavora sempre uguale per non dare scuse, dal punto di vista mentale la Juve può e deve crescere. A una squadra esperta andare là e tornare dopo due giorni pesa, in altri casi pesa. Giocare a Parma magari è più difficile che giocare contro l’Inter, la crescita deve essere sempre su tutte le cose. Sono contento, mi dispiace per Yildiz, Gatti si è fatto male prima di me, c’è un tendine di Koopmeiners che preoccupa. Cosa mi inventerò? Non vediamo l’ora che si giochino questi due scontri diretti, dobbiamo viverla così, troveremo undici forti e poi vediamo”.

Foto: Instagram Juventus