Tudor: “Openda ha bisogno di spazio, David può fare anche la seconda punta. Unico obiettivo vincere”

12/09/2025 | 15:35:06

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa l’attesissima sfida tra Juventus e Inter in programma domani alle 18. “Le sensazioni sono positive. Mi sento bene, mi è mancato il calcio giocato in queste due settimane. Chiaro che quando si alza il livello degli avversari sale anche la motivazione, mantenere la motivazione con tutte le avversarie fa la differenza. Sarà una bella partita, giocano due squadre forti e spero che i nostri tifosi domani si divertano. Bello misurarsi con una squadra che negli ultimi anni ha avuto l’organico più forte e di esperienza. Finora abbiamo giocato con un attaccante e due trequartisti, ora sicuramente dovrà sfruttare al massimo la qualità che c’è. Col tempo è giusto pensare anche ad altre soluzioni. Openda ha bisogno di spazio, David può fare anche la seconda punta e il discorso vale per Vlahovic. Sono arrivati due giocatori che possono darci una mano. Openda sin da subito, Zhegrova deve alzare il livello dal punto di vista fisico. Non sarà convocato nelle prossime due, poi piano piano lo inseriremo. Koopmeiners sta lavorando bene, è un ragazzo che ci tiene. Posso ripetere quello che ho sempre detto: ha qualità e farà bene. Mi aspetto di vedere ciò che facciamo in allenamento. Una squadra seria, concentrata in entrambi le fasi, una squadra che ha coraggio, che vuole fare gol e che non vuole lasciare niente all’avversario. Kalulu sta giocando in quella posizione e sta facendo bene. Al di sopra di tutto c’è l’equilibrio della squadra, la scelta si fa per non subire e avere allo stesso modo la capacità di fare male in avanti. L’unico obiettivo è vincere la partita. Bremer sta bene, il suo livello si alzerà ancora”.

Foto: sito Juventus