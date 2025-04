Tudor: “Oggi è mancato un po’ di tutto. Piccolo fastidio per Vlahovic”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, analizza ai microfoni di DAZN la sfida contro il Parma: “Oggi è mancato un po’ di tutto, nel secondo tempo abbiamo spinto tanto ma siamo stati poco pericolosi. Abbiamo preso un gol su un cross da 40 metri che non si può prendere. Siamo dispiaciuti, però si va avanti: ci sono ancora cinque gare e tanti punti in ballo”.

Sul rinvio: “Abbiamo avuto questo problema, però non è una scusa: ci si deve adattare e andare avanti. Il Parma sta andando forte in questo momento, giocano un calcio semplice e hanno trovato questo gol in mischia. Nel secondo tempo meritavamo di segnare, ma davanti è mancato qualcosa. È una sconfitta, va accettata ma si va avanti”.

Sul tridente iniziale: “Si poteva fare di più, quando arriva la palla negli ultimi 25 metri la devi buttare dentro. Loro hanno trovato questo grande gol, noi abbiamo messo 20 palloni così ma ci manca la giusta cattiveria per fare gol. Abbiamo solo partecipato, siamo andati per andare: bisogna lavorare su questo aspetto. Non si vince solo con schemi e sistemi, ma soprattutto con altre cose”.

Su Vlahovic: “Dusan ha avuto un piccolo fastidio ed è uscito. Nel secondo tempo abbiamo spinto quasi sempre noi, se non la metti dentro è inutile stare là. Ci è mancata concretezza e pericolosità, non solo dei tre attaccanti ma di tutti”.

Su Yildiz e Conceicao: “Loro ci hanno provato, hanno grandi qualità, ma purtroppo non è bastato”

Foto: sito Juventus.