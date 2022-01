Tudor: “Oggi dovevamo fare 7-8 gol, non quattro. Abbiamo vinto strameritando”

Igor Tudor ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa del Sassuolo: “È un mattone, nient’altro, verso 39 punti: quando e se li raggiungiamo, non dobbiamo pensare ad altro, a migliorare e il risultato viene come conseguenza. Serve coraggio, oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita e gli faccio i complimenti. La società ha gestito in modo esemplare la situazione del Covid-19 in queste tre partite. Oggi dovevamo fare 7-8 gol, non quattro: a volte il calcio ti punisce, ed è successo una settimana fa contro la Salernitana. Oggi invece il calcio è stato giusto, abbiamo vinto strameritando, probabilmente il primo tempo è stato il migliore della stagione”.

FOTO: Twitter Verona