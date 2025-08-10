Tudor: “Oggi abbiamo spinto, David deve abituarsi. Douglas Luiz ha i gol dentro”

10/08/2025 | 21:11:58

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato in zona mista dopo il successo sul Dortmund: “Abbiamo spinto, sia quelli che sono partiti dall’inizio sia quelli che sono entrati. Come abbiamo detto, volevamo dare minutaggio a tutti, anche a quelli che hanno fatto 30 minuti di gioco, che hanno fatto anche un lavoro supplementare, così domani prendiamo il giorno libero e ripartiamo martedì. David? Ha fatto una prima gara seria alla Juventus contro un avversario di livello, si è mosso bene, era applicato, concentrato su quelle robe che bisogna fare. C’è ancora stanchezza, lui è non abituato a corse che abbiamo fatto, sicuramente con la freschezza sarà ancora tutto più facile. I nuovi arrivi? Non lo so, è difficile sempre paragonare. Come ho detto prima della gara, sono partite di agosto, manca freschezza, manca velocità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione dei ragazzi per fare le cose giuste. E va bene, è un allenamento di agosto. Kolo Muani? Abbiamo già parlato di questo tema di mercato, non è cambiato niente rispetto a ieri. Douglas Luiz? “Era là, al posto di Yildiz, vede la porta, ha gol in sangue. Se io devo scegliere in questo sistema mio lo vedo più là che davanti difesa, perché secondo me può fare i gol”.

Foto: sito Juventus