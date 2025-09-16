Tudor: “Non va bene subire tutti questi gol, ma abbiamo un grande cuore. Fatto il massimo”

16/09/2025 | 23:41:52

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha analizzato a Sky Sport il pareggio dei bianconeri contro il Borussia Dortmund: “Dietro non va bene subire tutti questi gol. Però sottolineo il grande cuore di questa Juventus e la capacità di incidere dai giocatori che entrano dalla panchina. Questo è un bel segnale. Non mi sono piaciuti i gol subiti, serve migliorare. Però ai miei calciatori voglio fare i complimenti. Le rotazioni? Possono attingere tanto, i cinque cambi aiutano. Dico davvero che nel calcio di oggi non ci sono titolari, chi entra può fare la differenza. Il calcio è cambiato da questo punto di vista. Ho un grande gruppo, prendiamoci questo punto e va bene così. In questo momento è il massimo che si poteva fare”.

Foto: sito Juventus

