Tudor: “Non penso a dove possiamo arrivare, so che dobbiamo andare forte. Inter? Abbiamo battuto i più forti”

15/09/2025 | 16:28:48

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Il Borussia è una squadra fortissima di livello non sono in Germania, ma anche a livello europeo. Era stata un’amichevole niente di più, ora è una partita totalmente diversa si gioca davvero, seriamente. È bello, in casa nostra, la prima partita in casa nostra è una partita di alto livello e non vediamo l’ora che si cominci. Paragone tra Yildiz e Del Piero? I paragoni li fate voi e lui non va a dormire pensando a Del Piero. Abbiamo parlato tanto di lui e dobbiamo lasciarlo vivere la sua vita senza parlare di altro. Deve continuare così. Titolare? Vediamo. Non penso mai dove può arrivare questa squadra. Noi dobbiamo fare una bella gara contro il Borussia Dortmund. Dobbiamo andare forte e vedere dove possiamo fare male a loro. Questa è una competizione con squadre di livello e con partite difficili. Inter? Abbiamo giocato contro la squadra più forte della seria A. Noi abbiamo vinto non facendo il massimo del nostro livello e con qualche piccola problematica che abbiamo avuto. Non eravamo al massimo e abbiamo vinto. Mi piace aver vinto anche così”.

Foto: sito Juventus