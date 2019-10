Tudor: “Noi stanchi? Anche la Roma ha giocato domenica. Primi 30 minuti di Bergamo ottimi”

È intervenuto in conferenza stampa Igor Tudor, tecnico dell‘Udinese, per presentare la sfida di domani sera, alla Dacia Arena contro la Roma: “Nonostante gli infortuni ritengo abbiano una squadra molto forte, giocano molto bene ed hanno uno come Dzeko che è un campione. Per loro, comunque, non sarà facile perché noi vogliamo ripartire”.

Inevitabile, quindi, ritornare sulla pesantissima sconfitta di Bergamo: “Prima dell’espulsione ero molto contento. Questo mi da fiducia perché quei 30 minuti sono stati ottimi. Il successivo crollo non me lo spiego, quella non è la mia Udinese, ne sono convinto”.

Sulle tre partite in sette giorni: “Le affrontiamo noi, le affronta anche la Roma: non cambia nulla”.

Foto: Udinese Twitter