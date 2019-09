Tudor: “Noi meglio nel primo tempo, era una gara insidiosa. Juric un amico”

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio di Verona per 0-0 ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene noi, nel secondo loro. Sono contento, era una partita particolare, contro il mio amico Juric. Va bene così. Barak? Volevo mettere un po’ di movimento per complicare le cose alla loro difesa. In generale, ripeto, il primo tempo è stato buono e il secondo meno buono. Guardiamo al futuro con ottimismo. Juric? È un grande amico ed è sempre bello ritrovarlo”.

Foto: Twitter Udinese