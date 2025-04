Tudor: “Nessuno fa calcoli. Ci sono tanti scontri diretti, vedremo chi ne uscirà vincitore”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juve, Igor Tudor, ha così parlato prika della sfida contro il Monza: “Nessuno fa calcoli, mancano 5 giornate, questi ragazzi partono, poi abbiamo 5 cambi… Dobbiamo fare una partita seria, l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile in poco tempo. Ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, ieri abbiamo fatto una bella rifinitura. Partiamo subito forte”.

Sul Monza: “Abbiamo visto tutti che le partite hanno un grande peso, non dipende contro chi giochi, ma il momento… L’Inter ora ha perso 2 gare, poi ti tocca in un momento positivo e la stanchezza non esiste più. Non pensiamo a quello, ma a noi stessi, serve provare a fare una grande prestazione che è quello che conta”.

Sulla zona Champions: “Equilibrio? Sì, è così, ci saranno tanti scontri diretti, vedremo chi ne uscirà vincitore. Ci sono tanti punti in palio”.

Su Kolo Muani: “Si è allenato bene, è un ragazzo forte, vuole fare bene, penso che farà una bella gara”.

