Tudor: “Nessuna gabbia su Modric. Kalulu gioca a destra perché loro lì fanno male, David adatto per la partita”

05/10/2025 | 20:25:26

Igor Tudor ha parlato a Dazn prima di Milan-Juventus: “La mia analisi è questa: nessuna squadra al mondo può fare 90 minuti al massimo. Noi a Villarreal abbiamo fatto un grande secondo tempo, per me è importante che la squadra ci sia comunque. Proviamo ad andare sempre forte, ma non è facile. Abbiamo anche noi i nostri limiti e le nostre debolezze. Bisogna pedalare oggi. David? Scelgo quello adatto per la partita, poi giocano tutti. Rugani è un giocatore affidabile, è giusto farlo giocare. Abbiamo messo Kalulu a destra perché loro lì sono pericolosi con Rabiot e Pulisic e Gatti a destra con lui. Modric? Non c’è nessuna gabbia, sia gioca di squadra e di reparto. Che vinca il migliore”.

FOTO: Sito Juventus