Tudor: “Nessuna bocciatura per Nico Gonzalez. Koopmeiners? Sarà titolare”

30/08/2025 | 14:15:53

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico della Juventus, Igor Tudor ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i bianconeri e il Genoa. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Nessuna bocciatura per Nico Gonzalez, è un nazionale argentino. Ha avuto qualche problema fisico”. Sul sistema di gioco: “Possiamo cambiare sistema tranquillamente, a sinistra può giocare Gatti, così come Kalulu e Cabal (quando rientrerà)”. Su Koopmeiners: “Involuzione Koopmeiners? Lui è un titolare, sarà titolare. È un giocatore importante, non bisogna aggiungere nulla. Siamo sulla buona strada”.

Foto: X Juventus