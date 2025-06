Tudor: “Molti cambi? Siamo una squadra forte con giocatori forti”

26/06/2025 | 20:55:55

Il mister della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Manchester City valido per la fase a gironi del Mondiale per Club, partendo dai molti cambi: “E’ così. Ho fatto delle scelte, siamo una squadra forte con giocatori forti. Vedremo anche il secondo tempo, bisogna provare a fare il nostro calcio e vedremo quanto ci riusciremo con questo caldo”.

Infine: “Sempre un’opportunità, vedremo. Ci sono giocatori con grandi qualità che hanno giocato meno: servirà a loro per mettere un po’ di condizione”.

Foto: sito Juventus