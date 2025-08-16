Tudor: “Mi sono piaciute tante cose. Per Gatti solo crampi. Vlahovic? Ad oggi è un giocatore della Juve”

16/08/2025 | 23:55:37

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Mi sono piaciute tante cose, è stato un ultimo allenamento prima che si parte domenica, tutte cose positive, il minutaggio…poi contro l’Atalanta non è mai facile giocare, sono una buona squadra. Vlahovic? Di mercato non parlo, Dusan è entrato e mi è piaciuto; è un giocatore della Juventus, ha dato una mano quando è entrato. Gatti? È uscito per crampi, è stata una buona idea farlo giocare. Ora abbiamo una settimana di lavoro, c’è una grande motivazione, è tornato Bremer che è un giocatore importante, non solo dal punto di vista calcistico. Aveva bisogno di minuti, non è ancora ai massimi livelli, ci vogliono ancora un po’ di partite, ma è già a un buon livello. C’è bisogno di tutti.

La griglia di partenza? Mi interessa poco, voglio sempre vedere una bella squadra dal punto di vista sia tecnico-tattico che di coesione, la voglia di combattere. C’è sempre il campo che dice la verità, siamo motivati e c’è una bella energia nello spogliatoio.

David? Quando giochi contro l’Atalanta per forza devi essere nel duello, non è stato facile giocare contro Hien, gli ho detto “benvenuto nel calcio italiano”, ha dato tutto. È un generoso”.

