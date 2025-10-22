Tudor: “Meritavamo di più, a me interessa il risultato. Ma ci serviva una partita così”

23/10/2025 | 00:03:53

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo il ko di Madrid: “Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Meritavamo di più, meritavamo di fare un gol e siamo dispiaciuti però la squadra c’era. Non è facile fare una prestazione così al Bernabeu e noi dovevamo fare meglio con la palla ma non è facile con loro. A me importa il risultato, ma la sensazione è che la squadra stesse bene ed è mancato il gol. La squadra aveva bisogno di una prestazione di questo tipo contro una squadra difficile da affrontare. Oggi usciamo con il rammarico e la sensazione posizione. Adesso guardiamo oltre. Vlahovic ha fatto una partita di livello e mi è piaciuto anche come ha retto nella sua grande occasione. È rimasto lucido e concentrato e ha fatto bene”.

foto sito juventus