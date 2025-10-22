Tudor: “Meritavamo almeno il pareggio, peccato non aver segnato. Sono soddisfatto della prestazione”

22/10/2025 | 23:24:52

Igor Tudor ha analizzato ai microfoni di Prime Video la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid: “Mi porto dietro il rammarico di non aver portato a casa un punto, perché meritavamo almeno di segnare un gol. I ragazzi sono dispiaciuti, c’è stato un buon approccio e la voglia di andare, poi era giusto soffrire, resta il dispiacere di non aver segnato. Conosciamo i nostri limiti ma sono soddisfatto della prestazione, non piace a nessuno perdere, conosciamo i nostri limiti ma sono soddisfatto della partita disputata. Sono venuti tanti giocatori nuovi e sono mancati un po’ di campioni che di solito si trovano. E’ una cosa importante, da quando sono qua abbiamo sbagliato poche volte l’approccio, poi abbiamo punti di forza e debolezze”.

FOTO: Sito Juventus